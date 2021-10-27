大陸影后周迅是兩岸三地第一位華人電影獎大滿貫演員，演技備受肯定，2年前罕見出演小螢幕作品《如懿傳》，再創事業巔峰，感情生活也被拿來討論，2014年他閃婚美籍華裔帥演員高聖遠，但最後在去年證實已離婚；最近周迅和小13歲馬賽克樂隊吉他手卓越被拍到手牽手進飯店，似乎已走出離婚陰霾，相當保護新戀情。

47歲周迅和趙薇、章子怡、徐靜蕾並稱大陸四小花旦，出道30年來獲得大大小小獎項肯定演技，更以古裝電視劇《如懿傳》人氣再飆升；而影后在工作外，感情生活也被放大檢視，2014年她主動認愛帥演員高聖遠，更高調在公益演唱會上演浪漫求婚，羨煞眾人。

周迅新戀情曝光，被拍到和小13歲樂團吉他手甜蜜牽手進飯店。(圖/ 摘自微博)

但2020年5月開始，有眼尖網友注意到高聖遠悄悄刪光社群上和周迅的所有合照，婚變消息不脛而走；同年12月高聖遠被拍到擁吻一名長髮正妹，周迅最後才以「祝安好」簡單3字承認離婚，卻沒細說離婚確切時間點，當時令許多粉絲感到心疼。

周迅恢復單身近1年，鮮少有緋聞，直到近日大陸狗仔拍到影后熱戀中，她和馬賽克樂隊吉他手卓越手牽手回飯店，據悉兩人年紀相差13歲；當晚兩人還有和一群好友聚餐，用餐期間時不時能看到互相夾菜的畫面，活脫像是剛陷入戀愛的小情侶。而在親密合照曝光前，就曾有網友透露周迅現身馬賽克樂隊演唱會，兩人感情似乎已維持一段時間，看得出彼此都很小心翼翼。