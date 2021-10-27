桃園市蘆竹區日前有名7旬老婦，因對理財有興趣加入股票投資群組，但因不熟悉股市專業用語，加上群組有心人士誘導，差點遭騙6萬元，所幸眼尖行員及警方及時介入阻詐。

蘆竹警分局表示，78歲的姜姓婦人日前在通訊軟體LINE上加入股票投資群組，遇到1名自稱股市投資助理的A姓女子，A女見姜婦對股市專業知識與經驗不足，見機洗腦姜婦加入另個客服網站，以開設複委託帳戶為由，誘騙姜婦匯錢到該指定帳戶，就會有專人免費為她操作投資股票。

78歲的姜姓婦人日前在通訊軟體LINE上加入股票投資群組，差點遭騙6萬元。（桃園市蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

姜婦每天看著群組內的網友互相分享獲利的心得與喜悅，一時心動趕往銀行欲匯款新台幣6萬元，所幸機警的銀行行員細心詢問後察覺有異，趕緊向警方報案，蘆竹分局南崁派出所巡邏員警獲報後趕赴現場協助，耐心向她說明及勸導，姜女才驚覺遭到詐騙。

蘆竹分局呼籲，詐騙老梗手法換湯不換藥，天下沒有白吃的午餐，切勿輕信來源不明的投資管道，善用165專線或報警協助，以避免掉入詐騙陷阱。