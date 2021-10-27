上健身房還可以看辣妹，有網友PO出一段「超兇猛」的舉重影片，15秒的畫面中，一名身材姣好的少女正在舉重，在上搏、上挺後放下槓鈴，乳波也隨之晃動，讓大批網友看得頭暈，還有網友笑稱：「我看了8小時怎麼還沒看完」。

一名網友昨(26日)在臉書《爆廢公社》上傳一段15秒的影片，可見一名綁著馬尾的俏麗女子，穿著灰色超緊身上衣，讓前凸後翹的惹火身材一覽無遺，而她正在舉重健身，豐滿的上圍隨著每個動作大幅度的晃動著，馬尾妹完成舉重後，還嬌羞的笑著伸手遮住了鏡頭。

原PO詢問到「有誰知道這是幾公斤的槓片！？」，引起廣大網友熱烈討論，紛紛表示「我看了8小時，怎麼還沒看完」、「等一下，我頭有點暈，太晃了」、「看來需要我教教她了」、「我重複看了800多次，就是想學好舉重的姿勢」、「為什麼舉重要配備安全氣囊」。

中時新聞網找到馬尾妹的IG，她IG目前有1.4萬粉絲追蹤，日常照片中常穿緊身、低胸上衣，大方秀出好身材，她也經常PO出健身影片，而這支在網路爆紅的影片更吸引了6.8萬人觀看。