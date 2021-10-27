小S（徐熙娣）和賈永婕是演藝圈著名的姊妹淘，賈永婕日前則因幫小S縫補她揹了13年的包包，以及曬出小S被拍成凸肚照而引發熱議，隨著小S昨出席公益活動，也讓她登上各家媒體版面，不過小S今（27日）則留言抱怨，她被稱呼為防疫女神賈永婕的「藝人朋友」，逗得賈永婕直呼好爽：「哇賽居然有一天我比你大咖」。

賈永婕今早在臉書曬出與小S合照，並爆料寫下：「昨晚正在享用美味晚餐，有人打電話來：賈永婕我今天版面比你多喔...怎樣怎樣，哇哈哈哈！」讓賈永婕貼出5個翻白眼貼凸，並直呼：「幼稚鬼，怎麼這麼幼稚啦！氣死我了 我要去剪破你的包包」。

賈永婕發文還釣出小S回應：「ㄟˋ！我消失那麼久，你讓我曝光比你多一下會怎樣啦！你風光很久耶女神」，小S還說她現在都被叫「藝人小S」，而她還不忘向賈永婕喊話：「還有包包是無罪的，女神！」接著，小S還順帶抱怨，兩人上周到台東做公益時，她被媒體稱為「藝人朋友」，小S說：「有一台新聞，記者竟然說：防疫女神攜藝人朋友再次發揮影響力」，還讓小S直喊：「老娘是沒名字喔 哭哭」。

賈永婕與小S一來一往，彼此的好交情全都露。（圖／取材自賈永婕的跑跳人生臉書）

對此，賈永婕則大笑說：「哈哈哈哈真的假的啦，哇賽居然有一天我比你大咖，名字在你前面好爽喔」，而賈永婕也不忘自嘲：「好啦，畢竟我老公把你照成懷孕」，雙姝一來一往，也顯現出彼此的好交情。