文化部今（27）日辦理藝FUN券第三周抽籤，記者會在義謙法律事務所律師宋易修見證下，由文化部常務次長李連權擔任抽籤，本周共有790603位藝FUN券得主。李連權表示，凡是持藝FUN券、五倍券參觀博物館、地方文物館者，有機會獲得抽獎資格，獎項是藝術名家黃土水、席德進、常玉等人的作品數位版畫。

藝FUN券第三周抽籤，共依序抽出數位券中籤號碼為身分證尾數01、92、19、23、79、95、48、46，共有614816位數位券；紙本券中籤號碼為身分證尾數31、56、02、52、44、49、00、47、59，共有175787位紙本券，合計790603位藝FUN券得主。

藝FUN券第三週開獎，針對上周發生中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，文化部已研議因應措施及系統更新，除原已為藝FUN NEXT會員者，仍應以原會員帳密登入領取外，其餘中籤券將於明（28）日下午2點以後，統一歸戶於共通平台登記的手機號碼。（杜宜諳攝）

針對上周發生中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，文化部表示，為保障中籤者權利，文化部已研議因應措施及系統更新，除原已為藝FUN NEXT會員者，仍應以原會員帳密登入領取外，其餘中籤券將於明（28）日下午2點以後，統一歸戶於共通平台登記的手機號碼。

文化部表示，中籤者將於明（28）日上午8：30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一、二週數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第三週數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。