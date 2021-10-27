前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，一審獲判無罪。對此立委江啟臣受訪表示，司法還給馬前總統清白及公道，呼籲民進黨政府停止以司法進行政治追殺。

江啟臣並強調，此案是蔡政府在2017年重啟的案件，以濫訴做政治追殺，如今司法還給馬前總統清白，除了感到欣慰，再次呼籲蔡政府不要以司法進行政治追殺。