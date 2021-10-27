三中案一審判馬英九無罪 江啟臣籲停止政治追殺 16:132021/10/27 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 針對「三中案」一審判馬英九無罪，立委江啟臣受訪呼籲蔡政府停止以司法進行政治追殺。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，一審獲判無罪。對此立委江啟臣受訪表示，司法還給馬前總統清白及公道，呼籲民進黨政府停止以司法進行政治追殺。 江啟臣並強調，此案是蔡政府在2017年重啟的案件，以濫訴做政治追殺，如今司法還給馬前總統清白，除了感到欣慰，再次呼籲蔡政府不要以司法進行政治追殺。 三中案一審判馬英九無罪 羅智強痛批民進黨：赤裸裸的政治追殺 三中案馬英九一審無罪 立院國民黨團要求蔡英文道歉 #政治追殺 #江啟臣 #司法 #三中案 #馬英九 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三中案 民進黨籲馬英九和國民黨勿牽拖 15:422021/10/27 政治 馬英九三中案一審無罪 國民黨：還他清白與正義 12:272021/10/27 政治 馬英九三中案無罪 賴士葆：北檢應速聲明不再上訴 14:322021/10/27 政治 三中案馬前總統無罪 侯友宜：尊重司法判決 14:022021/10/27 政治 三中案馬英九無罪批檢「追殺」 法務部長說話了 16:272021/10/27 社會 三中案被判3年半 蔡正元：判決不公會繼續上訴 12:162021/10/27 政治 馬英九三中案一審無罪 趙少康籲地檢署勿上訴 以免遭打臉 13:132021/10/27 政治 馬英九三中案一審無罪 羅智強回應了 16:382021/10/27 政治 回顧三中案 馬英九遭起訴兩大關鍵 自保光碟與債權執行方案 08:202021/10/27 社會 馬英九三中案獲判無罪 黃世杰：尊重司法 陳椒華：令人遺憾 12:302021/10/27 政治 前總統馬英九三中案獲判無罪 蔡壁如驚嘆：尊重判決結果 12:372021/10/27 政治 政治熱門新聞 看到最新民調 媒體人驚：他才是藍營「殺手級」人物 - 政治 林昶佐會被罷免嗎？吳子嘉脫口最新預測 - 政治 2022誰來戰陳其邁？藍軍多人被點名 李四川曝心聲 - 政治 這2篇文露出馬腳 他曝林昶佐現況：正瑟瑟發抖中 - 政治 高端打不完送友邦？街頭民調結果狠狠打臉蔡政府 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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