疫情影響產業結構與行銷模式轉變，許多廠牌紛紛轉戰網路電商，但數位行銷轉變速度飛快，如何將流量變現，是所有產業共同的課題，於是年輕世代的意見領袖興起，網紅行銷當道，在這個人人可當網紅的年代，網紅與KOL帶貨、社群行銷成為時下最熱門的行銷話題。

為讓更多網紅、KOL有機會展露頭角，並鼓勵具有潛力的網紅真正實踐「創意是一門好生意」。由臺北市政府指導，旺旺中時媒體集團、台灣新媒體發展協會主辦，MOMO購物網協辦的「2021臺北網紅節」即將開跑，帶動網紅行銷經濟熱潮。

臺北網紅節請到洪百榕、宛宛兒等KOL、網紅大軍，多樣化網紅陣容，將在11月1日至11月5日，於MOMO電商平台天天直播活動中帶動買氣，讓民眾在MOMO也能買到眾多網紅爆款商品。

今年「2021 TY Star最佳潛力網紅獎」網紅徵選活動，主辦方接到音樂、娛樂、生活、舞蹈、寵物、美妝、親子、魔術師等多樣化領域網紅報名參選，特別和MOMO購物網共同合作票選活動，投票日即日起至11月16日你最喜歡的KOL、網紅是那位? 快來為喜愛的網紅投票，還有機會抽萬元大獎！(賴韻如/台北報導)