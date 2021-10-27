台北市政府推出「台北熊好券」加碼振興墊付案，卻因預算程序爭議自8日延宕至今，其中藝文券、市集券、饗購券共5.1億預算，27日下午將在北市議會二讀，豈料多名議員對財建委員會所做的附帶決議有疑義，議長隨即宣布市集、饗購券預算再度暫擱，交付黨團協商；北市副市長黃珊珊對此長嘆一口氣，並表示尊重議會決定。

台北熊好券分為住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券5種，其中住宿券、運動券已順利二讀；市集券、饗購券則在13日通過委員會審議，將與19日通過審議的藝文券一同在27日送大會，台北市長柯文哲除在日前拜會藍綠黨團，也趕在中午尋求新黨、無黨籍議員支持，以利二讀會過關。

北市議會下午進行第13屆第6次定期大會，議員主攻熊好券的市集券、饗購券和4.5億的敬老儲值金。議員王鴻薇詢問，為何委員會所做的第三點附帶決議中，限制市府直接、間接持股達50％以上的公司不得參與本次振興活動。

財建委員會第一召集人、議員楊靜宇解釋，一方面是憂心與民爭利，二方面是考慮市民便利性。議員潘懷宗則說，目前被限制到的公司僅有台北捷運公司，意即加入熊好券行列、位於捷運外的小商店都會被排除，旅客也可能會因購買不便而不滿，建議刪除這條。

議員戴錫欽也附和，無論是中央五倍券或熊好券都沒有與民爭利的問題，包括數位綁定都是在擴大使用範圍，因此捷運公司所轄的商店無論是否有分潤，都應提供消費者更多的選擇。

但眾議員對此吵成一團、毫無共識，議長陳錦坤也當場宣布市集券、饗購券及敬老儲值金3案暫擱，交付政黨協商，意即熊好券程序將2度延宕，這項決議也引發現場議員不滿，怒轟「為何有意見就暫擱，那每個禮拜都暫擱」。

黃珊珊對此表示，今天主要是議員對委員會所做的附帶決議有意見，針對第三點限制捷運公司部分，她認為若影響店家少，其實和捷運公司商量即可，但議長說要協商就尊重，初估影響大概10幾家店而已，原則上捷運站內私營的店不會有影響，但捷運公司直營店就會被限制。

黃珊珊指出，由於抽籤必須5券一起抽，若有1案沒通過，就不會公告抽籤日期。