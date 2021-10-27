台灣最紅YouTuber蔡阿嘎，多年來用影音分享對家鄉台灣的時事討論，幽默生動的拍攝手法，讓他的頻道擁有近251萬訂閱數，近來在最新影片除了表示曾在國民黨智庫上過班，還透露當時的月收入，讓他1年內還光40萬學貸。

蔡阿嘎在最新影片介紹自己發跡之處，當時跟5個朋友同住公寓，一人每個月房租只要4、5千元，更不忘回顧歷年來經典影片，除了透露曾在國民黨智庫上過班，工作內容則是國民黨執政時，將研究計畫提出來後，給高層作行政參考，倘若身為在野黨時，針對執政黨不完善之處去提案，強調是非常重要的決策單位。

蔡阿嘎表示當時擔任研究計畫的專任助理，連續2年都研究新住民，內容以「如何將健康訊息有效傳播給新住民」為主，還會邀請新住民來訪談、做問卷，藉此了解他們從哪些管道比較容易獲得新訊息，才能在第一時間接收到政府推行的政策，更強調因為熱愛整理資料，所以很喜歡這份工作，當時最多身兼3個助理工作，一個月薪水大概約5、6萬，因此40萬的就學貸款1年內還完。

蔡阿嘎當年月收入讓他1年還完40萬學貸。（影片／蔡阿嘎Youtube）

蔡阿嘎事後也發文表示如果沒有當YouTuber，應該就會一直當研究人員，畢竟自己滿喜歡研究類的工作，直呼：「人生真的是180度大轉變」，網友也紛紛留言：「學貸一年就還完有驚艷到我」、「剛好youtube數據也需要研究，真的太棒了」，但也有人開玩笑表示：「太狠了，臥底嘎」。