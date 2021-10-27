10月27日是國際熊貓日，據大陸四川省林草局統計數據，截至目前，四川擁有野生大熊貓1387隻，圈養大熊貓548隻，共計1935隻，隨著大陸的大熊貓國家公園的設立，大熊貓繁育保護進入新階段。

四川觀察報導，2016年12月，大陸通過《大熊貓國家公園體制試點方案》，一場由大陸國家主導、關於大熊貓及其棲息地最高級別的保護就此拉開序幕。到2021年試點結束，大熊貓國家公園正式設立，大熊貓繁育保護工作實現高發展。

報導指出，近年來，四川積極實施退耕還林、大熊貓生態廊道建設等生態修復工程，建立自然保護區、展開「大熊貓世界遺產地」申報等，數據顯示，隨著大熊貓分布區生態環境的持續改善和保護力度的不斷加強，四川大熊貓種群數量和棲息地面積持續恢復性增長。

尤其是野生大熊貓數量，從上世紀80年代的909隻增加到1387隻，增長超過50％，大熊貓棲息地面積增加到了目前的202.7萬公頃。

根據大陸國家林草局最新數據，截至2021年10月1日，大熊貓全球圈養總數達到673隻，野生大熊貓達1864隻。

而四川作為大熊貓國家公園最大區域，劃入國家公園面積多達20177平方公里，占總面積的74％。最新統計顯示，四川擁有野生大熊貓1387隻，圈養大熊貓548隻。