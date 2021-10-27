宣捷幹細胞27日宣布，捐贈2000萬元予雙和醫院所屬大腦與意識研究中心，期許未來結合三方的資源與研發能量共同深研腦神經領域及著力於新冠肺炎於腦部科學之研究與發展。

衛福部雙和醫院院長吳麥斯表示，該筆款項將用於該醫院大腦與意識研究發展，也期待未來可將研發成果應用於臨床診斷與治療，造福更多有需要的患者；另外，雙和生技園區也即將於明年正式啟用，期待能有更多企業夥伴們的加入，完善產學合作的機能，讓台灣優質醫療的光芒持續閃耀於國際舞台。

宣捷創辦人宣明智指出，他在十多年前就投入生技業，因為台廠握有研發、創新、製造的實力，有機會為生技業注入新的營運思維、產品服務，他對台灣發展生技業深具信心。尤其台灣醫療實力在國際間有目共睹，且地域面積小，有利產業連結，是最大的優勢。只要政府建立完整的機制和法規，將有利於帶動台灣生技產業，有機會將台灣打造為「生技界的瑞士」。

宣捷總經理吳世揚表示，雙和醫院大腦與意識研究中心主任藍亭是台灣第一位透過腦造影進行植物人臨床實驗與相關研究的學者，他將認知神經科學的研究成果應用到預防、臨床診斷與治療上。而由宣昶有主導的宣捷，則以間質幹細胞新藥為主要產品，近年亦致力於研究間質幹細胞對於腦部疾病如缺血性腦中風、失智症、帕金森氏症、阿茲罕默症及老化衰弱症等適應症之功效，相信聯合雙方的資源及研發能量，在腦神經領域產生一加一大於二的綜效。

藍亭指出，「大腦」是宇宙中最複雜的東西，而「意識」是科學中最艱難的問題。投入研究大腦與意識的目的在於了解大腦如何產生意識，這是科學最大的挑戰，也是人類最重要的問題。該中心選擇研究「植物狀態」的病患，是因為在意識受損、衰退或扭曲時研究意識，才能最有效地了解意識的功能，同時了解如何才能減輕人類的痛苦。

此外，大腦與意識研究中心並設立了三大目標：對於患者，希望改善診斷、治療和預後；對於研究員，探索未來仍為最重要的科學及臨床問題，並為此提供研究途徑；對於人類，透過意識科學，期望藉由了解我們是誰，進而知道什麼是我們能期待。

除了力挺大腦與意識研究中心外，目前宣捷與雙和醫院合作多項新藥臨床試驗，包括針對急性缺血性腦中風和慢性阻塞肺病適應症之UMC119-06與雙和醫院臨床一期試驗執行中。另外，針對急性呼吸窘迫症適應症之UMC119-06於2021年6月通過衛福部審查核准，宣捷配合雙和醫院無償提供細胞藥物，由雙和醫院執行新冠肺炎併呼吸衰竭使用之恩慈療法。此外，宣捷也開始針對老化或抗老衰等相關適應症進行研發，UMC119-06-05治療老人衰弱症第3季在雙和醫院執行臨床一期試驗。