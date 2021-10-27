30歲大陸女星彭小苒從主持人轉戰戲劇圈表現亮眼，2019年因在《東宮》中飾演西州嫡九公主「曲小楓」爆紅，絕美古裝扮相成為新一代古裝劇女神，未料近日因製作人張萌涉嫌違法被抓，她也無端被捲入潛規則謠言中，對此，工作室也發表聲明了。

彭小苒去年被拍到深夜和張萌約會爆出戀情，但雙方都未承認，直到最近張萌遭立案調查，陸網再瘋傳兩人的同框畫面，部分網友還稱她被「潛規則」，對此，工作室也發聲明回應。

彭小苒有新一代古裝劇女神封號。(圖／翻攝自微博)

彭小苒工作室發聲明闢謠。(圖／翻攝自微博)

聲明提到最近有多個平台發布、轉載關於彭小苒私生活的虛假言論、被潛規則謠言，讓許多不知道真相的網友，對她產生誤解和質疑，「嚴重貶損彭小苒女士的個人聲譽」，因此他們對於發布相關侵權言論，且不刪貼文的微博博主，將啟動訴訟程序，並呼籲網友共同制止惡意傳播，而隨後原本轉載的博主也火速刪帖並發文道歉。

彭小苒原本是串流平台主持人，後來轉戰戲劇圈，出演《老九門》為人熟知，2017年被范冰冰賞識，成為她工作室旗下第一個簽約藝人，並得以在《巴清傳》演配角，未料，因為范冰冰爆發陰陽合同逃稅風波，戲劇最終沒播出，雖然之後在《東宮》演女主角「曲小楓」，演技受到好評，讓她人氣暴漲，但直到今年《君九齡》才有新作品推出，因此現被推測怕捲入爭議事件，工作室才會火速出面闢謠。