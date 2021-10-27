女性比較會借錢？根據兆豐最新統計顯示，第二季女性信貸的件數和首季相較，激增４倍，遠高於男性的2.8倍，對此兆豐銀解讀，這顯見女性經濟力崛起，且財務規畫越來越自主、積極。

兆豐銀指出，配合政府積極推動性別平等及建構對女性友善的就業、創業環境，兆豐銀行持續提供女性友善貸款金融服務，而相關統計數據也顯示女性的融資正在顯著成長，除了上述的成長率，統計也顯示，今年第二季女性信貸撥款金額，亦較第一季成長逾3.6倍。

不過儘管整體貸款規模大幅成長，但兆豐銀也觀察到，若今年上半年來看，兆豐銀行信貸平均每件撥款金額，女性為新台幣69萬元，小於男性的82萬元，這顯示女性進行資金調度的確較先前明顯成長，但對於貸款金額的拿捏仍抱持較為謹慎的態度。

此外，由於看好女性勞動參與率逐年增加，使得追求經濟獨立、具備資金管理能力的女性愈來愈多，同時向銀行申請貸款的女性人數成長幅度亦相當顯著，因此兆豐銀也更積極推出相關貸款專案，例如最新推出的「寵愛女性限定 兆豐為您貸來幸福」信貸優惠活動，即日起到12月底止，還提出開辦費1000元優惠價；再以兆豐銀行線上信貸優惠方案為例，額度最高150萬元、最長可分7年償還，貸款期間採取一段式利率、最低1.58%起，每月浮動計息，綁約1年、免保人；所以，若以貸款金額30萬元，借款期間5年為例，依貸款利率1.58%、各項費用1300元（包括開辦費1000元、信用查詢費300元）計算，總費用年百分率1.75%起，每月平均繳付本息約5204元。