陳女離婚前被丈夫陷害，背上高額債務，離婚後，獨自扶養3名子女又被討債，生活跌落深谷，後經法律扶助基金會與社工師所「社福門診」，成功申請安置並解決法律問題。社會局表示，法扶基金會與新北社工師公會合作於三重的「社福門診」今年滿2周年，服務超過百位民眾。

社會局表示，社會局與法律扶助基金會合作，在三重重新路農會大樓5樓新北分會處所創全國「社福門診」，提供法律諮詢外，也提供社會福利服務，包含供應實物銀行生活物資，2年下來成果斐然，也將社會安全網織得更緊密。

新北法扶分會的律師（右）為求助的弱勢民眾提供法律諮詢（社會局提供／戴上容新北傳真）

法扶基金會新北分會會長徐偉群表示，該會對於需要專業性法律幫助卻又無力負擔訴訟費用的民眾，給予即時的諮詢及援助，以去年的服務成果來說，提供法律諮詢的有1萬2807件，受理後續出庭服務的有9444案，顯見法扶的口碑受到民眾的信賴。

社工師公會每月派駐資深社工師（右）到新北法扶分會為民眾解決各項社會福利諮詢（社會局提供／戴上容新北傳真）

徐偉群表示，新北分會於2018年7月加入新北市實物銀行的行列，由於服務對象有許多是弱勢族群，因此在社會局的媒合和規劃下，於2019年與新北社工師公會合作，由社工師駐點服務，每月單周五上午提供需要的民眾服務。

新北市社會工作師公會總幹事蔣芳琪表示，該會成立於2001年，目前於新北市執業的社工師大約有1000人，公會20年來致力於提升社工師專業知能，持續照顧弱勢族群，在社會局的媒合下，與新北法扶團隊合作。

蔣芳琪指出，會前來法扶求助的民眾，不僅有法律問題，常伴隨多元議題，例如經濟困難、長期失業、教養衝突、家庭暴力等，透過雙方相互支援，資源整合盤點，共同協助弱勢民眾解決問題。

社會局社會工作科長劉文湘表示，「社福門診」一站式服務，可同時提供弱勢民眾法律扶助和福利資源二合一服務，從2019年10月雙方緊密合作以來，已及時攔住超過百位民眾免於陷入高風險危機，對於整體社會安全網發揮預防的功效。