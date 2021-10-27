橫山國小「幸福圖書室」設計書框和座椅在一起，小朋友很容易取書閱讀。（羅浚濱攝）

歐德集團為提升偏鄉學童舒適的閱讀環境，今年在新竹縣福龍國小、南和國小、橫山國小，以環保綠建材設計的「幸福圖書室」，都依現場環境客製化施工，讓整個圖書室更加適舒明亮，將能提升偏鄉學生快樂學習的質量。

縣府教育處27日在橫山國小舉行聯合揭牌儀式，縣長楊文科感謝歐德集團董事長陳國都熱心公益，關心偏鄉教育，與縣府攜手讓孩子越讀越幸福，希望未來新竹縣更多偏鄉學校能獲得歐德集團的支持，打造更多環保「幸福圖書室」。

歐德集團董事長陳國都指出，小朋友要養成閱讀習慣就要有良好環境，2005年起推動「百閱公益計畫」，希望在偏鄉學校設置100所「幸福圖書室」，今年進入第16年，3所都在新竹縣，累積45所圖書室還不到一半，這段路還很漫長，會繼續為台灣教育創造更優質的閱讀環境。

陳國都特別指出，圖書室使用無毒、無甲醛的環保綠建材，為德國人造林板材，設計師也為學校打造符合在地需求的圖書室，每個圖書室都是獨一無二，讓孩子在健康無毒的閱讀環境中快樂成長，希望孩子喜歡閱讀，愛上閱讀！

橫山國小校長周德知說，該校圖書室原就老舊，書櫃少了活潑感，閱讀區是大長桌配鐵椅，顯得了無生氣，更無法吸引孩子享受閱樂趣，歐德集團用藝術造景設計「城堡書屋」，以山、樹、城堡，象徵「橫山」屹立不搖，讓孩子感受到學校對他們的關愛，陪伴孩子快樂學習，幸福成長。

歐德集團從洽談、媒合學校到客製化施工，半年內完成3校的幸福圖書室，學生們分別表演「桐花舞」及「客家小炒」外，並播放圖書館改建的影片，有學生用鞋子「擲茭」大喊「給要幸福圖書室」最引人逗笑，讓會場洋溢歡樂的氣氛

橫山國小學生說，他喜歡坐在木地板上看書，很舒服，以前圖書室顏色比較暗，現在圖書室變明亮、鮮豔許多，感覺很好，大樹的造型，讓他很像在大自然中看書。