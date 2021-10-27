T1桃園雲豹職業籃球隊今正式宣布簽約亞歷山大.米特羅維奇 (Aleksandar Mitrović)，來自塞爾維亞的他，在巴林超級聯賽首年代表阿提哈德隊，場均斬獲32.7分、10.7籃板的亮眼數據。除了曾是塞爾維亞U20國家代表隊的一員外，他也在2018年伊拉克超級聯賽中，拿下年度得分排行第三的佳績。身為目前台灣職籃圈少數的歐洲球員，他也期待能為台灣的球迷們展現不同的球風。

主打小前鋒的米特羅維奇，今年31歲，身高203公分、體重103公斤，因爸爸也曾是職業籃球員，所以從小受家庭環境影響開始接觸籃球，在學生時期入選塞爾維亞U16、U18及U20的國家代表隊，同時也是歐洲U16籃球錦標賽中，塞爾維亞奪下銅牌的重要班底之一。

大學畢業後，米特羅維奇持續在歐洲籃球圈闖蕩，是戰場上的得分好手，近兩季轉戰至巴林超級聯賽效力，上季代表穆哈拉格出賽即打出15.8分、7.2籃板的成績。總經理蘇翊傑表示：「他的身體對抗性佳，在進攻端的節奏也相當流暢，不但擁有強悍切入單打的能力，在執行擋拆後外線投射方面也具有一定的威脅性」，另外也期許過去14年職涯中有各國經驗的米特羅維奇加入後，能以自身經驗給予場上的年輕球員們幫助與成長。

因籃球被視為塞爾維亞的國球，米特羅維奇視同為塞爾維亞出生、曾挑戰過NBA殿堂的後衛Sasha Danilovic為榜樣，他表示：「我很欣賞他在場上不以個人數據為主要考量，志在為團隊無私奉獻的精神，為整個球隊創造價值。」而這個理念也啟發他打球以來所追求的目標。但談到自己籃球之路的偶像，他表示Michael Jordan是永遠無法取代的，來到桃園雲豹後，他也選擇披上23號球衣，向自己的偶像MJ致敬。

這回是他首度來到台灣，他難掩興奮地透露，來台前已向在台灣體育圈闖蕩多年的好友，詢問關於台灣的風土民情，也已聽說台灣的籃球迷是特別熱情的。他談及看見球隊陣中有許多年輕小將們，期許能在開季的時候和隊友們以朋友、夥伴的身份開打。