法國餐飲食品服務集團索迪斯(Sodexo)周三公布了優於預期的年度核心獲利和營收表現，並指出，疫苗接種計畫的加速，提供餐廳重啟的重要驅動力。

總部位於巴黎的索迪斯，其截至八月底的上一財年核心利益增加12.4%，來到5.78億歐元(約6.72億美元)，營收為174.3億歐元，雙雙優於分析師預期。

全球大規模的疫苗接種，讓索迪斯主要市場的許多據點重新開放，集團的「福利與獎勵服務」部門(包括發行跨品牌禮券等服務)，也因為餐廳重啟，營收開始上升。

索迪斯表示，有信心能繼續維持復甦到疫情前水準的成長動能，預計本財年的本業營收成長率在15%至18%之間，以固定匯率計算，營業利益成長率將在5%。

該法國食品餐點供應商表示，美國地區的成長、基於數位解決方案的新食品模式的開發，以及積極的投資組合，都將協助索迪斯回復到正常和永續的成長勢頭。

索迪斯表示，將恢復派息，並支付1.20歐元，作為股息政策的一部分，而0.80歐元的特別股息是與處置計畫有關。