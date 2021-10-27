受狗狗幣（dogecoin）等加密貨幣交易活動降溫，知名散戶交易平台羅賓漢（Robinhood Markets Inc ）第三季營收意外疲弱，受此打擊，其股價在周二盤後跌破首次公開發行（IPO）價格。

在發布業績後，羅賓漢周二盤後股價重挫8.77%，報36.10美元，較8月觸及的高點85美元大幅回落，更跌破了其7月上市的首發價格每股38美元。

今年初因平台上的散戶力捧「迷因股」並引爆史詩級軋空行情而打響知名度的羅賓漢曾在8月表示，散戶投資人料將在第三季稍作喘息。

羅賓漢執行長Vlad Tenev在財報發布後的法說會上表示，我們在第二季看到市場對加密貨幣的興趣高昂，尤其是狗狗幣，這吸引了大量新客戶加入本交易平台，帶動營收創下新高。但到了第三季，加密貨幣的交易活動降溫，使資金帳戶數量減少，營收也隨之縮水。

第三季狗狗幣交易占羅賓漢加密貨幣交易量達62%，對其營收的影響顯著。

羅賓漢表示，第三季總營收年增35%，達到3.65億美元，但不及分析師預估的4.31億美元。

與去年同期相比，加密貨幣事業營收成長860%，達到5100萬美元，但與第二季相比則下滑78%。

此外，股票交易營收年減27%，為5000萬美元。

第三季資金帳戶為2240萬個，較去年同期大幅成長96.5%，但較前一季略為減少。該公司並表示，散戶交易活動放緩的態勢已經延續到本季。