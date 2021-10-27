27日泰國衛生部門表示，即使在泰國發現Delta Plus(Delta+)變異株也不會影響11月1日就要重啟國門既定計畫。因為，此類新發現的變種株，尚未到需要擔心會大肆傳染的地步。

泰衛生部指出，其實病毒一直都在突變，只有那些會引發重症、造成強大傳播力，並且對Alpha與Delta變異株產生抗藥性的才需要特別注意。為了更加透明化，且讓全球旅客更加安心，所以才主動爆出在泰國新發現的這個再變種病毒。

據悉，日前泰國北部一名男性曾被驗出有Delta+變異株。之後，在接受治療後現已康復。

此Delta+泰國病患沒有海外旅遊史，出現新冠症狀前，曾在泰國境內跨省移動過。目前，正在足跡追蹤看有沒有其他接觸者被遭到感染，並出現類似病症。

泰衛生部補充，泰國這位染上Delta+的患者，變異病毒株是AY.1，不是英國目前激增的AY.4.2。因為AY.4.2的傳染性，要比Delta變體還要強上15%左右。