譜瑞-KY(4966)今(27)日舉辦法人說明會，譜瑞-KY不僅第三季獲利續創下歷史新高，累計前三季每股獲利已經達47.84元，目前譜瑞-KY對第四季依舊不看淡，預估營收季減少7.6%到季增1.83%，力拚淡季不淡。

譜瑞-KY第三季合併營收為美金1.91億元，以美金計算，第三季合併營收季增9.39%、年增27.69%，單季合併稅後淨利為美金5334萬元，第三季營業毛利為美金9414萬元、季增12.76%、年增42.4%，每股稅後盈餘為美金0.6元(折合新台幣18.71元)，單季獲利續創新高。

展望第四季，譜瑞-KY預估，單季合併營收為美金1.765~1.945億元，幅度為季減7.6%到季增1.83%，合併毛利率落在44.5%~48.5%，合併營業費用為美金3250~3550萬元。

譜瑞-KY累計前三季每股獲利已經達47.84元，今日釋出的第四季財測也可望淡季不淡，換言之，譜瑞-KY全年獲利有機會朝向6個股本靠攏。

另外，譜瑞-KY今日董事會也通過上半年配息，將配發現金股利14.19元，除息基準日為3月9日。