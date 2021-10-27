台灣半導體產業協會(TSIA)今天以線上形式舉行年會，台灣半導體產業協會理事長，也是台積電(2330)董事長劉德音表示，今年台灣半導體產業可望突破新台幣4兆元，將比去年成長24.7%，他也指出未來兩岸在產業中的競合與消長將同時發生，台灣產、官、學需要提出更積極有效的措施。

台灣半導體產業協會(TSIA)今天以線上形式舉行年會，台灣半導體產業協會理事長，也是台積電董事長劉德音致詞表示，自2019年底開始疫情在世界各地已經延燒快2年，使得全球半導體供應鏈深受很大衝擊，台灣半導體產業在產業鏈中，仍締造製造第一、封測第一、IC設計第二的佳績。台灣半導體產業2020年產值突破3兆元，預估2021年產值將突破4兆元，將成長24.7%。

劉德音指出，需要政府擬定具體長遠的土地、水、電、環境政策，訂定可行環境法規，達到產業永續發展目標。

劉德音提到，美國與中國之間貿易衝突仍然持續存在，對所有行業都帶來很嚴峻的挑戰，包括半導體產業，台灣半導體雖然仍然具有優勢，但是中國政府在人才、資金、賦稅以及內需市場上大力支持本土業者，未來兩岸在全球半導體產業中的競合與消長將同時發生。因此，台灣產、官、學在育才、留才及智財權保護等相關產業政策上，需要提出更積極有效的措施，維護台灣最關鍵的半導體產業。