永慶房屋依據內政部所公布的新建待售餘屋資料，篩選六都餘屋去化量前十名的行政區，並統計當地的房市數據。其中，高雄市在產業轉型的帶動下有多達四個行政區入榜，分別為左營區、三民區、楠梓區以及鼓山區，其中，左營區及三民區高居榜單的前兩名，而楠梓區也排在第四名，顯見北高雄強勁的住宅需求。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，高雄市是台灣的石化工業重鎮，而近年則積極輔導產業升級，除了原有的加工出口區轉型為科技產業園區外，也積極劃設新的產業園區，目前共有路竹科學園區、橋頭科學園區、楠梓科技產業園區以及仁武產業園區等。這些產業園區多以發展半導體、光電以及航太等精密工業為導向，吸引眾多的知名廠商進駐北高雄，不僅帶來了大量的就業機會，對薪資提升也有很大的助益。

就業動能提升下，周遭生活條件佳、發展成熟的區域自然成為房市發展的重點。陳金萍表示，以去化量最高的左營區為例，左營區具備非常完整的軌道建設，包括台鐵、左營高鐵站以及往返市中心的捷運系統，是全台少數擁有三鐵共構的地區；生活機能上，則以漢神巨蛋生活圈以及高鐵站前生活圈為主，周遭不僅商家眾多，還有漢神巨蛋及新光三越兩大百貨商場，不論是日常消費或是逛街購物都相當便利；另外，鄰近的蓮池潭以及原生植物園也提供民眾休閒的好去處，成熟的生活條件使左營成為就業機能提升下的主要受惠區域之一。

陳金萍解釋，觀察待售餘屋的變化，對於了解市場的供需關係十分有幫助，是為數不多能夠代表供需強弱的指標。例如，若待售餘屋數量減少，代表一段時間內住宅需求量大於供給量，反之，若待售餘屋數量增加，則顯示住宅需求減弱，市場出現供過於求的狀況。因此，民眾購屋時不妨參考此一指標，更有助於掌握市場脈動。