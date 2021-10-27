國發會公布，民國110年9月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較8月減少1分，燈號為連續第八個月呈現象徵景氣熱絡的紅燈；國發會指出，景氣領先指標續呈上升，同時指標雖呈下跌，惟跌幅持續縮小，反映疫情影響已減緩，惟仍需留意變種病毒傳播及供應鏈瓶頸風險仍存等變數。

9月景氣對策信號分數較上月減少1分為38分，在紅燈的最低分數，使得燈號續呈紅燈。9項構成項目中，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分；製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額皆由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分；其餘6項燈號不變。

領先指標不含趨勢指數為102.15，較上月上升0.29%。同時指標不含趨勢指數為101.55，較上月下降0.24%。國發會指出，景氣領先指標續呈上升，同時指標雖呈下跌，惟跌幅持續縮小，反映疫情影響已減緩。

針對外需部分，受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求強勁，以及消費性電子新品陸續上市，且傳產貨品需求亦穩定擴增，帶動9月貿易、生產及金融面指標持續擴增；內需部分，隨疫情趨穩及管制措施調降，零售餐飲及勞動市場指標減幅已呈逐月縮小。

展望未來，國發會指出，國內疫情穩定，管制措施陸續放寬，加以政府推出振興五倍券及各項加碼措施帶動下，內需消費可望逐漸回溫。投資方面，國內半導體、5G、綠能等投資持續擴增，均有助推升國內投資動能。出口方面，受惠全球經濟穩健成長，消費性電子新品備貨需求漸次釋出，動能可望保持穩定。惟變種病毒傳播及供應鏈瓶頸風險仍存、主要國家貿易及科技紛爭持續，後續發展仍須密切關注，並妥為因應。