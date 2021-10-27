台南市善化區圖書館啟用迄今已有17年之久，因圖書館位於菜市場樓上，民眾進出不便且衛生環境堪憂，加上善化人口快速成長，需要更大的藏書與閱讀空間，地方人士爭取遷建，看上善化衛生所旁國民黨台南市黨部舊址，既可活化閒置空間，又可解決善化圖書館、停車場空間不足問題。

善化區圖書館位於菜市場樓上，民眾進出不便且衛生環境堪憂。(劉秀芬攝)

立法委員郭國文表示，善化圖書館位於善化第一市場樓上，人員混雜致使夜間使用者有安全疑慮，而且圖書館現址曾經發生過大火，建物本身已經老舊、不敷使用，加上南科園區為善化帶來新移居人口，應提供地區民眾一個優良完善的圖書環境。

南科FG開發區內有空間可供新建圖書館，但目前發現地下有大量且密集的遺址，可行性不大。(郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真)

郭國文表示，在地方陳情下，團隊積極尋覓半年以上，近期找到兩處適合建置圖書館之新址，27日邀集教育部終身司、南科管理局、台南市政府文化局及善化區公所等相關單位前往適合遷建圖書館的新址現勘。

郭國文（左）邀教育部終身司、南科管理局、台南市政府文化局及善化區公所等相關單位前往善化圖書館現勘。（劉秀芬攝）

其中一處是位於善化衛生所旁的國民黨台南市黨部舊址，為市府所屬閒置空間，地點位於善化市中心，有地理位置優勢，而且面積有2400平方公尺，符合直轄市立圖書館設置分館應達1800平方公尺之基準，同時可解決停車問題，活化閒置已久的建物。

另一處則位在南科FG開發區內，整區面積100.13公頃，其中公園用地1.4公頃，規畫為圖書館使用面積約為9000平方公尺，但若要建置圖書館，最快在2024年才可開始進行。

經過現場場勘，FG開發區內底下有大量且密集的遺址，可能涉及文資保存的問題；至於國民黨台南市黨部舊址，與善化衛生所比鄰，地方建議可將衛生所一同改建；郭國文則要求文化局應盡速評估選址並送出報告，他也會協助向中央爭取經費。