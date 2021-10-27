台北市長柯文哲。（張穎齊攝）

基隆捷運再爆口角！交通部長王國材、基隆市長林右昌嗆台北市長柯文哲讓基捷無法定案，林右昌更譙柯撈過界、糟蹋基隆尊嚴，柯27日反擊怒嗆，這就是牽拖，他很氣林右昌講他說謊，事實完全證明基捷是假的，基捷沒基隆、太陽餅沒太陽，民進黨什麼事幹不了？

柯說，這就是牽拖，他不是一個傳統的政治人物，有人跟他說不關他的事，但他常看不順眼就講，2017年前瞻計畫第一炮的基隆輕軌，現在東西在哪？蔡英文總統當初信誓旦旦說4年後要完工，那現在咧？

「我很氣林右昌！怎可說我說謊？」柯說，去年四長會議開會談的基捷路線，跟現在又不一樣，事實證明完全就假的，「基捷沒基隆、太陽餅沒太陽」，路線要改，照標準動作是要進行可行性評估與環評，但他相信民進黨沒什麼事幹不了，還是難道這些可行性評估與環評都直接pass跳過去嗎？這實在太違反國家政策運作，一定要務實，現在不見了，當初這計畫怎出國發會的？