前總統馬英九被控賤賣國民黨黨產「三中案」，台北地院歷經3年審理，今天一審宣判，馬英九獲判無罪。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，奉勸北檢不要再向政治屈膝，停止政治追殺馬英九，別再上訴，莫又一次羞辱司法獨立，自毀司法貞操，讓台灣的司法，還能保有一絲尊嚴。

國民黨台北市議員羅智強。（圖為中時資料照）

三中案一審馬英九獲判無罪，對於是否上訴，台北地檢署表示，將待收到法院判決書後，再行審慎研議辦理。

羅智強今(27日)在臉書發文表示，北檢何需等待法院判決書，難道檢察官沒當庭聆聽判決，沒有看到台北地院所發出的判決說明？北檢以違反證交法，非常規交易、特別背信等重罪起訴馬英九，要讓他鋃鐺入獄，身陷囹圄。

羅智強指出，但北院的判決說得清清楚楚，馬英九並非進行三中交易的中投公司及光華公司董事，根本「不具證券交易法非常規交易罪及特別背信罪的身分」。北院也指出，黨營事業雖屬國民黨財產，但性質不適用檢察官主張的《人民團體法》國民黨黨章或相關辦法。

羅智強進一步表示，三中交易馬英九指示不能違法，北檢控訴馬英九賤賣三中，但檢察官既無法有效舉證，三中被馬英九指示賤賣，也提不出三中遭賤賣及國民黨利益受損害的有力證據。也就是說北檢重啟三中案起訴馬英九，但連起訴所引用的法條都錯誤，牛頭不對馬嘴，邏輯不通、漏洞百出，羅織罪名意圖明顯，而被法官狠狠打臉。

他強調，從游錫堃向高檢署查黑中心，告發馬英九涉嫌賤售三中至今，三中案已無謂糾纏馬英九長達15年，浪費無數司法資源，當年起訴馬英九的北檢檢長邢泰釗，去年已高升台灣高檢署檢察長，領頭者已獲酬庸升官，拍拍屁股走人。

羅智強感嘆，北檢檢察官們為人作嫁，敗訴所換來的，只是代受濫訴罵名。他奉勸北檢不要再向政治屈膝，停止政治追殺馬英九，別再上訴，莫又一次羞辱司法獨立，自毀司法貞操。