香味能讓人感到心情愉悅，因此不少人喜歡噴香水或使用乳液等，讓身體飄散香氣，或在室內擺放芳香劑等，香味若能持久不散，更是受到消費者喜歡，不過有醫師就提醒，有些香味持久的產品，長期使用恐會影響身體健康，甚至還會導致肥胖。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文表示，現代人經常使用香水、化妝品、沐浴乳、清潔劑、香氛蠟燭等，讓人聞了心情愉悅，或在房間放芳香劑，但可以注意到的是，有些人走出飄滿芳香劑的室內後，就會出現狂打噴嚏、眼淚直流、頭痛等症狀，時間久了，還有頭昏腦脹、呼吸困難、兒童有顯著活動過度等問題。

黃軒醫師進一步解釋，有不少產品標榜「持久不散」，表示裡面添加用以定香的「鄰苯二甲酸酯」，能夠使香氣持久，但它屬於環境荷爾蒙，能夠經由皮膚吸收，長期使用、小劑量慢性累積也可能造成危害，影響兒童的生殖器官發育，引發乳癌、子宮內膜癌等，另外，鄰苯二甲酸酯類容易造成兒童過敏，有些人雖然吃得不多，但因長期聞香氣，導致內分泌失調，出現發胖的狀況。

台灣某些香氛蠟燭燃燒後被檢出有「二氯甲烷及甲苯」，皆屬於神經毒，其中二氯甲烷早在1994年，就被認定為人體可能致癌物，還有調查指出，人體若暴露在濃度500至1000ppm的二氯甲烷環境中，約1至2小時左右，可能會出現昏眩、頭痛、意識喪失等症狀，濃度如果超過50000ppm，則會對生命產生危險。

有些產品還會釋出甲醇，嚴重會導致鼻癌和喉癌，更誇張的是，過去曾有芳香劑被檢驗出含有甲醛（福馬林）等揮發成分，或添加有毒物質「苯」、「氯」等，透過口鼻、皮膚吸收進人體，再經由血液循環運至全身各部位，嚴重可能致癌。

黃軒醫師也提醒，民眾別使用化學品的香精，應選擇天然植物的香精油或天然植物萃取精華的原味，雖然通常價格不斐，但健康較有保障，此外，產品若標示「不含化學色素」，並不表示無顏色，而是以天然植物或生化萃取的原色代替，購買時應挑選不含人工防腐劑、不含礦物油脂、無引起過敏的化學成分、有經過實驗證明、不含重金屬的產品。