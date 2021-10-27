正妹理髮師safina擁有甜美高顏值和高挑身材，加上輕柔的嗓音，整體氣質仙氣十足，但其實她在澳洲研修了3年，理髮技巧十分專業，近來她不但拍攝短片也認真經營IG，擁有不少死忠粉絲，日前她體驗「深層撥筋推拿」，過程中不斷發生讓人害羞的叫聲，讓她意外爆紅。

「不要鬧工作室」youtube頻道日前上傳一段影片《台灣美女初體驗整復推拿》，找來safina體驗推拿，才剛開始safina就不斷發出哀號「不行了」、「老師，我真的覺得我不行」，超酥麻的嗓音讓人融化，師傅陸續推了其他身體部分，讓safina痛得哀哀叫，卻也忍不住大讚「很舒服」。

正妹理髮師推拿嬌喊「不行了」 網暴動神出本尊IG

師傅也解釋，撥膀胱筋的部分可以讓身體舒暢、排掉不好的東西，而通常久站的人屁股會比較有刺激感，safina還一度痛到唱起「多麼痛的領悟」，由於聲線太甜美，也不少人猜測她的職業是聲優，對此，她也解釋：「我正職的工作真的是專業男士理髮師喔，有興趣的朋友歡迎來我的IG找我預約，謝謝你們！」

影片下面的留言一片狂讚：「聲音很甜～唱歌一定很好聽～」、「可愛的女孩，她的聲音真是讓人好舒服的呢」、「這個聲音超過100分」、「這個當聲優絕對無敵」、「我後悔戴耳機聽了，聽過就回不去了」、「沒看畫面以為是志玲姐姐咧」、「這聲音太好聽了吧」。