PLG高雄鋼鐵人球團今天宣布與台北富邦勇士達成協議，以第三季首輪選秀權作為交易條件，並呈報聯盟核准，將勇士新人後衛王律翔交易至陣中，球隊後場再添生力軍。王律翔說：「被通知交易，有點嚇到、突然。但我很快調適心情，這也是職業聯盟的日常，我開始期待要去高雄了！」

王律翔原為今年聯盟選秀會，首輪第六順位被富邦勇士選中，他來自中州科技大學，身高185 公分、體重82 公斤，畢業於籃球傳統名校金華國中，擁有7 年旅美經驗，也是我國史上第三位踏上NCAA 一級舞台的球員，前年因疫情影響下返台就讀中州科大，在UBA 賽場繳出平均11 分、1.7 助攻。

增添王律翔，高雄鋼鐵人後場戰力提升，加上先前從桃園領航猿交易來的彭俊諺，搭配原本選秀榜眼陳又瑋，以及即將抵台的洋將塔克(AnthonyTucker)與新人楊浩之、盧哲毅，後場實力完備。王律翔表示，彭俊諺學長曾是國家隊一員，希望在學長身上學到組織能力、傳球、經驗等，又瑋的話是自己金華國中學弟，希望兩人可以互相溝通、成長。

24歲王律翔起初接觸籃球時設定打前鋒，旅美期間轉型後衛，從基本動作學起，磨出幹練美式球風，身材與防守能力佳。國中畢業後赴美，從小獨立生活，心態成熟不服輸。身為當年旅美金華四少之一，旅美的日子讓他提早習慣職業聯盟的生態，「美國大學籃球的營運跟職業聯賽操作很類似，我體驗過他們的文化，對職業生態有一定的了解。其實先前就曾跟總教練貝瑞聊過，我相信，對於美式球風的適應以及教練的溝通不會有問題。」

談到美式體系，王律翔深刻體會教練口中的「正面思考」，他也會把這樣的態度、精神展現出來，不會辜負教練期待，全力奮戰。出生艋舺的王律翔，對於南進高雄充滿期待，「調整完心情後，我懷抱期待，很想趕快加入隊友們一起訓練，也想早日感受南部雄親的熱情，希望大家多進場為高雄鋼鐵人加油。