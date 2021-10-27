疫情趨緩後將迎來第1個萬聖節，桃園市延續去年萬聖城邪惡無害、恐怖可愛的概念，盛大舉辦第2屆大型萬聖節戶外活動「2021桃園萬聖城─瘋狂實驗室」，變裝演唱會將於10月30日重磅登場，實力派歌手7點準時變裝開唱。

觀旅局指出，2021桃園萬聖城─瘋狂實驗室將從30日起跑至11月7日，於在桃園高鐵站前廣場熱鬧展開，活動開跑首日馬上迎來全台最High「變裝演唱會」，重磅卡司包含動力火車、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、朱俐靜、文慧如、陳忻月、PINKFUN，主持人則由威廉、瑪麗擔綱，所有藝人都將變裝上場，邀民眾一起「裝神弄鬼」。

有「行走的CD」之稱的動力火車30日將到到桃園萬聖城表演。（桃園市觀旅局提供／陳夢茹桃園傳真）

觀旅局表示，有「行走的CD」之稱的動力火車，先前在金曲獎頒獎典禮飆唱被網友讚爆，這次終於來到桃園萬聖城表演，因疫情已取消多場演唱會，終於有機會面對歌迷朋友唱歌，動力火車承諾會帶來多首經典合唱曲，期待聽到全場大合唱。

朱俐靜積極抗癌後復出表演，將在變裝演唱會上扮裝為「魔女宅急便」的琪琪。（桃園市觀旅局提供／陳夢茹桃園傳真）

朱俐靜積極抗癌後復出表演，將在變裝演唱會上扮裝為「魔女宅急便」的琪琪，用最嘹亮的聲音溫暖大家的心，她認為琪琪這個角色勇敢面對、不氣餒的特質，與自己罹癌後的心境吻合，所以想帶著魔女精神，快遞美好回憶給觀眾。

主持人威廉首次主持大型演唱會，將化身魷魚遊戲要角，非常入戲的他自認個性真誠善良，像劇中偷渡客阿里，威廉表示裝扮一定會帥翻全場，也歡迎大家奇裝異服一起嗨翻天。

觀旅局提醒，桃園萬聖城精彩活動接連不斷，建議民眾可搭乘高鐵至桃園萬聖城會場，搭乘捷運者可搭至A18站、走1號出口，開車者可走國2大竹交流道，接台31線右轉高鐵站前西路即可抵達會場。