第三波藝Fun券、農遊券中籤號碼今(27)日抽出，有人發現，「75」這組號碼除了今天抽中農遊券外，第一周也抽中藝Fun券；而如果末三碼是「675」的人更幸運，已經連續3周各抽中紙本藝Fun券、地方創生券及農遊券，總計可拿到1988元。

根據振興五倍券官網公布，第三波600元的數位藝FUN券中籤號碼為「01、92、19、23、79、95、48、46」，總計有61萬4816人中獎；紙本券中籤號碼為「31、56、02、52、44、49、00、47、59」，總計17萬5757人中獎，數位加紙本共有約79萬人中獎。

第三波888元的農遊券中籤號碼今早抽出，由身分證末2碼為「60」、「75」的民眾中籤，總計有26萬6441人抽中。

已有眼尖民眾發現，身分證末2碼為「75」的人，繼第一周抽中600元的紙本藝Fun券後，今天又被抽中888元的農遊券，總計1488元；而身分證末3碼為「675」的民眾更神，第一周抽中600元的紙本藝Fun券、第二周抽到500元的地方創生券，今天又抽到888元的農遊券，總計可拿到1988元。

此外，綜觀第一至第三周，下列這些幸運號碼皆已抽中至少2種券：11、13、55、71、75、81、081、293、381、439、498、589、598、644、675、900、912。