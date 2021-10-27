新北中信特攻籃球隊今天宣布，重磅迎接中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠擔任領隊！楊淑惠領隊在中國信託銀行累積超過30年工作經驗，未來將以中國信託We are family的品牌精神凝聚籃球隊，有效整合集團資源投入球隊營運，成為守護中信特攻最溫暖厚實的力量。

中信特攻領隊楊淑惠表示，中國信託力挺籃球運動，透過籃球隊推廣反毒理念，呼籲年輕人拒絕毒品，從事正當的休閒娛樂活動，並期待大家一起進球場為中信特攻加油。楊淑惠領隊強調，「未來將運用長期深耕中信銀行的經驗，有效整合集團力量，凝聚更多中信合作夥伴的支持，成為特攻球員最強大的應援團。」中信特攻是一支全新球隊，球員陣容由老中青三代組成，資歷與潛力兼具，加上經驗豐富的教練團與行銷團隊，實力不容小覷。

楊淑惠現任中信銀行個金執行長，為中信銀行資深高階經理人，曾擔任個金副執行長、個金營運總處總處長，以及信託、財富管理產品、作業及資訊等事業處主管。在金融業面臨數位轉型時，擁有超過一千萬個人客戶的中信銀行，楊淑惠執行長帶領個金團隊協助中信銀行走向數位創新，展現踏出舒適圈的無畏心態。如今踏入籃球新領域，楊淑惠領隊將發揮個人所長，極大化集團綜效，協助中信特攻成為一支深耕新北市的職業球隊強權，為臺灣運動產業帶來更多正面影響力。