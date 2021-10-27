台灣第一個本土育成咖啡品種「台農1號」來了！「台農1號」以中低海拔強健品種的優異條件，突破台灣咖啡種植瓶頸，並經國際品質肯定，躋身精品咖啡界，是Ａ咖等級的正港台灣味。

農委會農業試驗所歷經十多年選育，研發培育成功的咖啡新品種「台農1號」，為臺灣首度自行育成的咖啡品種。咖啡豆烘焙磨粉後經品評，分數達美國精品咖啡協會（SCAA）杯測量表80分以上「精品咖啡」等級，風味獨特，具堅果香氣，在目前一般精品咖啡類型中頗為罕見。

「台農1號」咖啡植株具有生長力強健的優勢，產量約為目前咖啡栽培品種平均的1.2倍，葉片富含綠原酸，含量較一般品種高出2倍。由於目前台灣咖啡市場需求頗殷，「台農1號」品種之育成，可望成為市場的新寵，為台灣咖啡產業勾畫出新藍圖。

農試所表示，近年國人風行飲用咖啡，台灣咖啡年消費額約800億元，每年進口咖啡豆高達3.6萬公噸。目前全台咖啡栽培面積1153公頃，生豆產量約1千公噸，產值約10億元，相較咖啡市場的熱絡需求，尚有很大的發展空間。

台灣咖啡種植分布於中高海拔產區面積約占30％，中及低海拔產區各占約35％，因國外引進咖啡作物在本地中低海拔適應力不佳，如一般阿拉比卡咖啡品種在較低海拔的種植有表現不佳的情況，長期以來產量與品質較不穩定。新品種咖啡「台農1號」能適應各海拔區域的環境條件，不僅在高海拔可以有良好表現，也適合在中低海拔種植，可謂是最適合台灣環境的品種！

農試所指出，「台農1號」7月5日取得咖啡品種權，經咖啡豆烘焙磨粉後杯測品評，具有質地溫和的果酸、豐富堅果香氣、體脂感厚、餘韻長的優秀咖啡風味，較一般中低海拔種植的咖啡品種風味更加優異，頗受消費者歡迎。臺灣市場近十年來開始有精品咖啡走向，一般精品咖啡多為單一品種的咖啡生豆所烘焙而成，在生豆端被評定為精品咖啡等級，往往有較高的生豆單價。「台農1號」咖啡豆品質優異，未來行情看好！

農試所研究咖啡已有百年歷史，因應台灣咖啡產業發展，積極催生適應台灣風土氣候的自有品種「台農1號」。由於在低海拔選育，台農1號植株對環境適應性良好，栽培管理相對容易。富含綠原酸的葉片搭配農試所研發的「優質咖啡葉茶製造技術」與「咖啡葉綠原酸萃取技術」，亦可製成保健茶飲及提供機能性產品的素材原料，提升咖啡副產品的附加價值。