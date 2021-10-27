香港養和醫院的近期研究顯示，不論接種BNT還是科興疫苗的醫護人員，其抗體及替代中和抗體水平在三個月後都大幅下跌。

香港呼吸系統專科醫生梁子超今（27日）指出，抗體只是其中一種抵禦病毒的工具，必然隨時間下跌，「身體不會存在這種病毒的抗原，不會不斷產生抗體，不符合成本效益」，一旦有病毒入侵，反而是依賴記憶細胞迅速產生免疫軍隊，因此抗體水平下跌，不代表疫苗沒有作用，仍然可以避免中招後出現嚴重併發症甚至死亡。

養和醫院早前招募醫護人員的打針研究中，197人接種科興疫苗，100人打BNT疫苗，他們接種第二劑後12周，絕大部份人都還有抗體。不過抗體水平隨時間快速下跌，科興疫苗的抗體IgG水平中位數，完成第二針兩周時達721.3AU／mL，第12周時跌至253.6AU／mL；BNT疫苗第二周時達9704.15AU／mL，第12周時跌到2840.25AU／mL，為科興疫苗第12周時的抗體水平11倍多。

替代中和抗體水平方面，接種第二劑科興疫苗人士，兩周後有94.4％人有抗體，但到第12周就跌至62.4％；BNT疫苗兩周後100％人都還有抗體，第12周時仍然有99％人有抗體。研究提到，其中222人打兩劑後12周仍然驗到抗體，原因是他們較年輕。