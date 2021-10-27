台中市第二選區立委補選藍綠人選滿天飛，國民黨台中市黨部主委林敏霖驚爆，他曾徵詢顏清標意見，得到「不見得非由顏家來選」的回應。對此立委江啟臣表示，補選應推出人民所希望的候選人，尊重顏家考量，現在還在評估中，還有一點時間、結果如何還要再觀察。

針對林敏霖轉述顏清標的說法，有媒體解讀為「成功不必在顏家」。江啟臣對此表示，民主政治，人民最大，人民可以給予權力也可以收回權力；這次罷免結果，再次提醒政黨及從政的人「應以民意為依歸，補選也是一樣。」

第二選區立委補選藍營推派何人出戰？江啟臣說，應了解民意之所在，以及人民所希望的候選人，尊重顏家考量，還有一點時間，現在還在評估中，最後結果如何，還要再觀察，「選舉應尊重當事人，每個人對於是否參選有自身考量，選民選擇才是最終的決定。」

至於紅、黑派系是否協調、磋商人選？江啟臣強調，國民黨作為一個政黨應以民意之所在做為最終提名考量，什麼樣的人選可以得到選民支持，黨中央會做審慎評估。他也強調，這場補選是政黨競爭，無關地方派系，希望推出好的人選給人民做選擇，最後得利的是人民。