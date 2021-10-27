美國三位重量級民主黨參議員周二公布開徵15%最低公司稅率的法案，並表示此稅將有助為拜登總統的社會政策支出和氣候變遷計畫籌措資金。

為了遏阻企業和富人避稅，民主黨正在推動一項雙管齊下的立法戰略，而最低企業稅率則是其中一環。這項法案的提案人為民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）、同為民主黨人的參議院財政委員會主席懷登（Ron Wyden），以及加入民主黨黨團會議的無黨籍參議員金恩（Angus King）。

這項法案所提出的最低企業稅率將針對3年期間年度獲利超過10億美元的公營和民營公司。

提案的參議員表示，這項法案將符合136個國家協議好的全球最低公司稅制，鎖定的是操弄國際稅制而繳納極少稅金或甚至不必繳稅的公司。

懷登在記者會上表示，這項提案想表達的是企業應該支付公平稅金，有獲利的企業不應該永遠不必繳稅。

三位參議員表示，這項公司稅將適用於約200家公司，預計10年內將籌得數千億美元。

懷登表示他還會公布一項新的「億萬富豪稅」，對未實現資產價值超過10億美元、且連續3年年所得達1億美元的個人課稅。

白宮已表態支持這項立法，並表示拜登總統將繼續爭取將之納入其「重建美好未來」（Build Back Better）法案。三位提案的參議員表示，包括溫和派參議員曼欽（Joe Manchin）在內、由50名成員組成的參議院民主黨黨團會議料將廣泛支持這項法案。