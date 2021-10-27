高通今(27)日宣布，推出四款全新行動平台Snapdragon 778G Plus 5G、695 5G、480 Plus 5G和680 4G，提升高階、中階及入門級產品的效能和功能，目前也獲多家陸系多家品牌廠商肯定。

高通技術公司產品管理資深總監Deepu John表示，中階智慧型手機將成為加速5G裝置普及的主力，尤其是在新興地區，高通產品藍圖上的這四款新生力軍，除了為我們的OEM客戶創造絕佳的機會外，也提供了額外的選擇，以持續滿足基於我們5G和4G行動平台日益增長的需求。

此次藍圖升級提供各階Snapdragon系列產品強大的吸引力與發展動能，將透過將Snapdragon 8系列的尖端功能引入7系列、6系列和4系列，促進對Snapdragon各系列的需求成長，由於高階需求的大幅上升，Snapdragon 7系列在去年一年就成長了44%。至於6系列，逐漸浮現的消費者趨勢也顯示中階智慧型手機將成為5G應用的主要驅動力，尤其是在新興地區。此外，在不到一年內，已有超過85款搭載Snapdragon 480的裝置已經發表或正在開發中。

高通最新四款全新行動平台也獲多家OEM廠商的肯定，包括HMD Global、榮耀、摩托羅拉、OPPO、vivo以及小米。