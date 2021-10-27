中信金(2891)旗下中信銀發布2021「家庭理財暨樂活享退指數大調查」調查結果，今年樂活享退指數57.2分創下歷年新高，其中民眾自評的退休規畫滿意度、退休準備足夠度、理想生活信心度皆有成長，顯示在疫情衝擊下，國人對退休理財態度仍為樂觀有信心。

今年調查顯示，從退休規畫滿意度、退休準備足夠度、理想生活信心度三大構面來看，各項指標的平均分數皆有成長，樂活享退指數達57.2分，創下調查6年以來的新高。受訪民眾中有進行理財規劃的高達73.6%，回顧2017年調查僅53.9%，五年來增加近20個百分點，其中30歲（85.4%）與40歲（84.3%）理財比例最高。民眾理財目標，則仍以醫療規畫、財富累積、退休規畫為主，最常使用的工具為儲蓄、保險與股票。

在退休金部分，除了政府提供的職業退休金及社會保險外，退休金期望來源以個人儲蓄65.7%最高，定期配息的個人投資金融商品46.9%居次，但受訪者中未退休者預估退休後的每月金流為新臺幣30691元，相較2019年創新低，顯示民眾靠自己準備退休金的意識越來越強，但憂慮也越來越高。

中華民國退休金協會理事長王儷玲表示，退休規畫除了要盤點已備的退休金、保險規畫與資金缺口之外，更應制定理財目標，透過不定時的保單健診，了解風險缺口著手調整．此外她也提醒，多數民眾對退休後的花費金額沒有概念，導致試算結果低於實際需求，以65歲退休勞工為例，退休期至少20至25年計算，在不加入通貨膨脹與其他醫療支出的情況下，每月至少需準備新臺幣3萬至4萬元，每人至少需準備總額新臺幣720萬至新臺幣1200萬元的退休金，若考慮長期照顧需求，至少需要另外準備新臺幣600萬元。

中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠指出，民眾著手理財規畫的比例，五年來增加近20個百分點，有理財者偏向選擇積極的工具累積資產，可能原因為全球央行大幅降息，投資人定存收益縮水，依靠收息滾利的難度提高，勢必要追求波動較高的資產，才能取得跟過去相同的收益率。