北市彩虹光雕秀，28日一連10天動感演出。（觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

北市彩虹光雕秀，28日一連10天動感演出。（觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

為推廣彩虹觀光旅遊市場，北市府觀光傳播局將於28日晚上起，一連10天於北市府西大門前盛大舉辦「以愛為名 由愛成家」的彩虹光雕秀，並邀請知名DJ Rainbowchild 以即興音樂搭配燈光動感演出，現場還有彩虹市集及辦理抽獎活動，期望吸引全台朋友共襄盛舉。

觀傳局指出，今年盛大舉辦的「以愛為名 由愛成家」彩虹光雕秀，從10月28日至11月6日，一連10天每晚18時至21時在北市府前廣場登場，每個半點及整點將播放長達5分鐘的燈光秀。

觀傳局長劉奕霆表示，今年以愛為主題，強調不管任何身份、性別都可以完成「成家」的渴望，而這也是2019年台灣寫下歷史，成為亞洲第一個同婚合法國家的初衷。

劉奕霆說，5分鐘的光雕主秀分別為「劃破黑夜」、「飛揚世界」、「彩虹台北」、「由愛成家」、「揚起彩虹」等5個章節，搭配振奮人心的音樂，展現台灣同志運動一路的艱辛及得來不易的成果。

觀傳局表示，光雕秀期間在市府前廣場規畫彩虹市集，並設有同志團體及彩虹友善店家市集，約計10個以上的展攤包括彩虹商品、文創小物等特色商品，還有塔羅占卜及藝術彩繪等體驗活動。

另有打卡抽大獎活動，只要在現場打卡分享光雕秀美照並＃colortaipei，就有機會抽中晶華或君品等5星級飯店住宿券，以及北投地區溫泉泡湯券、泰式餐廳餐券、Color Taipei限量好禮等，獎項高達800多項，絕對不能錯過，歡迎有興趣的朋友來市府賞光雕、逛市集、拿好禮，共度美麗又絢爛的彩虹之夜。