造橋百立容器公司自2006年到苗栗縣造橋鄉設廠，有感於苗栗縣消防弟兄執勤辛勞，繼2014年捐贈1部消防警備車給苗栗縣消防局後，27日再捐1部價值146萬元的災情勘查車及2台紅外線熱顯像儀。苗栗縣長徐耀昌特別感謝百立公司負責人張秀香捐助消防車，共同提升苗栗縣消防戰力。

災情勘查車捐贈典禮於27日上午11時，在苗栗縣政府第1辦公大樓大廳舉行，由縣長徐耀昌及消防局局長徐新淵代表受贈，會中並回贈紀念品及感謝狀表揚捐贈人的善行義舉，縣議員廖秀紅及消防局所屬單位一級主管都到場觀禮，場面盛大隆重。

據悉，百立容器工業公司董事長張秀香於2006年到苗栗縣造橋鄉設廠，從事塑膠容器貿易業務，事業發展有成，秉持回饋鄉里的精神，推動公益事務不落人後。

謝秀香為感謝全縣消防弟兄救災工作辛勞，先前在2014年捐贈消防警備車供消防局救災使用，今年又再度慷慨解囊，捐贈造價146萬元災情勘查車1輛及價值34.4萬元紅外線熱顯像儀2台，期望藉由捐贈符合消防救災使用的車輛及裝備，以提升救災效能及保障人員安全，為消防救災工作盡一份心力。

徐耀昌於典禮中表揚張秀香的善行，對縣府挹注新力，並希望發揮拋磚引玉效果，號召各界善心人士及企業投身社會公益，共同提升消防戰力，保障縣民安全。