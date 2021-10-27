雲林縣警察局長朱宗泰曾擔任刑事警察局副局長，把尋人視同社會案件一樣重要。（本報資料照片）

雲林縣警察局長朱宗泰曾擔任刑事警察局副局長，把尋人視同社會案件一樣重要，他表示雲林縣高齡人口多，失智者越來越多，如果能及時尋獲就能挽救性命，目前各外勤單位尋人的速度越來越快，每天至少尋獲失蹤人口1人，1個月約25人。

警察局今（27日）在縣議會進行工作報告，警察局近1年來失蹤人口協尋成果豐碩，受多名議員肯定，去年與今年同期績效相比，68名失蹤者全部尋獲。

另外，縣警局啟動DNA尋親專案，讓縣內通報失蹤人口的家屬到各分局偵查隊辦理DNA採樣，多一條協尋管道，迄今有30多名家屬完成採樣，其中有4具無名屍因而落葉歸根，其中亡故最久的一案是2008年。

朱宗泰表示，失蹤人口很多到最後都找不到人，甚至變成命案，加上雲林縣高齡化，失智長者出去就找不到路回來，因此把協尋失蹤人口列為警方重要勤務，這是為民服務，做得到的事。

他說，失智的人就是「有路就一直騎」，上個月斗六有一名長者騎摩托車外出後失蹤，全縣協尋找不到，凌晨12點他的手機群組響了，在南投信義鄉被找到了，老人家還繼續一路往山上騎，幸好透過車牌辨識找到他攔下，否則有可能凍死。

朱宗泰表示，同仁一開始也不太習慣尋人任務，現在習慣了，尋找速度很快，有些1小時就找到了救人一命，最近也有從台南來的失蹤人口，從彰化過來雲林的好幾個。

朱說，晚上通報的案件同樣認真找，長者晚上騎車很可能會騎到水溝裡去，去年同期有2名失蹤者未尋獲，今年68名都尋獲；他也交代同仁主動發現失智高齡者，現在大家都熟練了，容易就辨識出需要協助的民眾。