下週聯合國（UN）舉行重要的氣候會議前，又一份報告赤裸裸警告暖化事實。聯合國今天公布的報告指出，若照著目前的減排承諾走，本世紀地球平均升溫將多達攝氏2.7度。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）下週登場時，各國政府將成為注目焦點，因為他們面臨期限，須在今年承諾更具雄心的減排計畫。這可能是讓地球升溫控制在比工業革命前高攝氏2度的最後機會，理想的狀況是控制在升溫1.5度。

路透社報導，從野火到洪水，極端氣候侵襲世界各國。聯合國8月一份報告警告，全球因為溫室氣體排放造成的升溫，可能會在未來20年間突破攝氏1.5度。

聯合國環境規劃署（United Nations Environment Programme，UNEP）這份一年一度的「減排落差」報告指出，根據更新後的減排承諾，預估在2030年之前減少的碳排放量，僅比原本承諾增加7.5%。

如果這種趨勢持續，本世紀升溫將達到攝氏2.7度，略低於聯合國環境規劃署上次報告所說的攝氏3度。但若要讓升溫控制在攝氏2度，需要減排30%；要控制在攝氏1.5度，則需要減少55%的碳排。

報告指出，儘管目前的淨零排放承諾，可在本世紀末之前將升溫控制在大約攝氏2.2度；但目前為止有關2030年的承諾，無法讓排放大國明確朝這個方向走。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在記者會上表示：「如果未來10年不做出重大減排，我們就會永遠失去達到（升溫）1.5度的可能性。」