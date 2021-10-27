台中市立委第2選區通過罷免陳柏惟後，藍綠陣營都緊鑼密鼓的徵詢人選，被視為熱門參選戰將的顏寬恒是否投入補選備受關注，國民黨台中市黨部主委林敏霖27日表示，他詢問大甲鎮瀾宮董事長顏清標，顏直言「如果有人要出來，不一定要顏家的人出來選」。

如何在3個月的短時間內，找到高知名度有戰力的參選人？林敏霖說，台中市立委第2選區立委補選，目前還處於徵詢階段，他也轉述顏清標的話表示「如果有人要出來選，不一定要顏家的人出來選」。

目前民進黨在第2選區的議員，包括張家銨、王立任等人都有基層力拱，本身也有參選意願，國民黨在第2選區的市議員吳瓊華、林孟令、林汝洲等人，明年底即將舉行市議員選舉，都投入深耕基層。

林敏霖表示，國民黨現在仍於徵詢階段，適合的參選人選要靠平常服務和選民認同，才能在這個短時間內獲勝選機會，須一步一腳印的服務和爭取地方建設，才能獲選民支持。

國民黨何時會公布人選？林敏霖說，將俟中選會公布確定的補選日期，由國民黨中央黨部考量地方上最有實力的提名人選，在中選會未公布補選日期前，一切還在作業中。