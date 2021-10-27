新北市土城區中央路4段正在進行捷運三鶯線工程，道路興建圍籬後路幅變窄，頂埔國小就位在道路一側，學童為避免穿越馬路，平日會從頂埔陸橋跨越到對向道路搭乘公車，但該路段常有臨停問題，學童經常需冒險繞過臨停車輛而過，場面怵目驚心，臨停問題也導致該路段尖峰時間堵塞。

土城中央路4段路寬18米，原本有4線道，但今年初捷運開始進行落墩工程，在中央設置圍籬，使道路縮短為2線道，由於該路段鄰近土城工業區、頂埔高科技園區，大型車經常往返該條路段，尤其往土城路段方向，經常有車輛臨停路邊的狀況。

有民眾便在地方社團「我是土城人」反映，有看到公車直接停在路中央給乘客上下車，雖然路旁有畫紅線，但不少民眾為貪圖方便，逕自將車輛臨停在路旁，造成當地交通堵塞，且周邊的人行道常有障礙物，電線桿、電箱、店家花盆和招牌都堆在路面，根本難以行走，輪椅族、國小學童等人被迫走在馬路上，還要冒著危險繞行臨停車輛行走，盼政府能改善人行環境，也希望警方加強取締，並將大車引導至福田路，避免人車搶道。

土城分局表示，有鑒於捷運施工導致中央路4段道路限縮，在交通尖峰上下班時段易造成車流堵塞，警方9月份取締411件，10月份截至昨日取締399件，頂埔國小上下課時段警方原本就有安排加強導護取締，之後將加強巡邏，另外針對改道福田路一事，下月6日起「禁止15噸以上大貨車進入中央路4段」、改道福田路將正式上路，在此之前警方將積極宣導，若屆時有駕駛違規，將依道交條例處900元以上1800元以下罰鍰。

市議員江怡臻表示，常常收到民眾陳情中央路1段至4段的人行道設計非常不友善，行走時常會受到電線桿、路樹、電信箱等影響。江怡臻指出，中央路4段人行道將待捷運三鶯線工程完成後由捷運局負責處理平整；中央路1段至3段，新北市府允諾將向中央爭取2億元經費協助改善，而因應民眾反映中央路4段人行道在捷運完工前的不便，也已在議會中提出質詢，請市府先行局部改善本路段人行道狹窄且危險的部分。

另外，針對頂埔陸橋占據人行道一事，養工處表示，目前已與地方達成共識，捷運局也稱陸橋高度不影響捷運軌道施工，因此確認明年將會進行拆除作業，將在捷運工程進行前施工，屆時該路段行車視線將大大增加。