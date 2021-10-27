桃園市長鄭文燦27日赴北市參加平面媒體舉辦的「SDGs永續城市調查結果」，針對公投說明會30日將在桃園登場，對於藻礁議題的看法，鄭文燦說，可理性討論，若大家只把某個議題的價值無限上綱，會造成發展上不平衡，已盡最大努力保育藻礁。另外鄭也談到，竹竹併升格，是好的選擇，提升新竹競爭力。

鄭文燦說，一個負責任的執政，當然要在各種價值中取得平衡點，例如食安跟國際經貿關係，或環境保護及用電選擇的關係，他覺得可理性討論，若說大家只是把某一個議題價值無限上綱，就會造成發展上不平衡，執政者都有義務跟社會溝通說明。

桃園市長鄭文燦（如圖）27日參加今周刊舉辦的「SDGs永續城市調查結果」，對於藻礁議題的看法，鄭表示，可理性討論，若大家只把某個議題的價值無限上綱，會造成發展上不平衡，已盡最大努力保育藻礁。另外鄭也談到，竹竹併升格，是好的選擇，提升新竹競爭力。（張鎧乙攝）

對藻礁公投樂觀與否，鄭說，只要經過合理說明，就知道他們在藻礁保育盡了最大努力。

針對彰化人口125萬人，是否比北海市跟大新竹市還適合升格第七都？鄭說，彰化沒提出升格，這要考慮到鄉鎮市長選舉跟地方態度，彰化縣已越過升格門檻，因直轄市下修到125萬人，他們原本就是126萬人。

鄭還說，竹竹合併有合理性，竹竹是同一生活圈，又是竹科所在地，竹竹合併有助於提升新竹競爭力，也有助於半導體產業的永續發展，他認為竹竹合併，只要法制上、地方民意上支持，符合3個條件就能夠達成升格目標

鄭說，第一個是有助於提升城市競爭力，第二是地方民意要支持，第三是他覺得區域治理，若因這樣效能能夠提高，合併升格對新竹是好的選擇。