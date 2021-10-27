新北市三峽區學成路往復興路今凌晨0時許發生肇逃事件，一輛白色賓士C300違規闖紅燈，撞上女性外送員後肇事逃逸，未料逃逸畫面放上網後，有網友眼尖認出，肇事的賓士疑似就是去年8月到加油站聲稱要加滿油，卻只付了300元的賓士300哥。（警方提供）

賓士300哥闖紅燈衝撞外送員 肇逃遭警方追緝

新北市三峽區學成路往復興路今凌晨0時許發生肇逃事件，一輛白色賓士C300違規闖紅燈，撞上女性外送員後肇事逃逸，未料逃逸畫面放上網後，有網友眼尖認出，肇事的賓士疑似就是去年8月到加油站聲稱要加滿油，卻只付了300元的賓士300哥。警方稍早證實，並稱目前已調閱監視器追查陳姓駕駛，目前已聯繫上家屬，對方表示將陪同陳男到案說明。

三峽分局表示，27歲的陳男沒有汽車駕駛執照，但今日凌晨卻駕駛白色賓士C300違規闖紅燈，當場撞上黃姓機車外送員，黃女機車整台被撞飛解體，場面怵目驚心，而陳男不僅沒有下車關心，反而加速逃逸，事後警方趕抵現場將黃女送醫，所幸傷勢僅有擦挫傷，並無大礙。

賓士300哥肇事逃逸畫面事後也被放上臉書社團「爆料公社」，有眼尖網友發現該賓士車牌與去年8月加霸王油事件的賓士一致，而當時加霸王油的事件爆發後，引發熱議，賓士車主也急忙現身出面繳款，並澄清「車子是借給朋友開的」，未料這次又傳出肇逃事件。

警方表示，員警事發後曾到陳男住處尋人，但未有結果，目前仍積極派員查尋，並調閲路口及鄰近監視器影像佐證，稍早已接到對方家屬來電，聲稱將陪同陳男到案說明，目前僅知被撞的黃女並無酒駕，陳男是否酒駕等詳細狀況，將等他到案釐清，全案將依肇事逃逸、過失傷害函請新北地檢偵辦。