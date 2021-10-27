苗栗縣勞動會館有4個勞工團體、組織進駐。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮27日上午親赴勞動會館視察新辦公室。（謝明俊攝）

苗栗縣勞動會館設有勞資協調室，供勞資解決爭議事件。（謝明俊攝）

苗栗縣勞動會館未來將提供勞工手作訓練，提升勞工技能。（謝明俊攝）

苗栗縣廣大勞工有新家了！由原有縣福利中心改建而成的苗栗縣勞動會館，27日舉行揭牌啟用典禮，包括苗栗縣總工會、產業總工會、職業總工會及勞資關係協會等4個團體組織正式進駐會館，縣長徐耀昌期望勞工團體紮根於此，做好勞資間的橋梁，確實保障勞工權益。

苗栗縣擁有多個科學園區及工業區，從最早的頭份、竹南石化園區、三義汽車工業園區，到最新的竹南科技園區，全賴眾多勞工在為苗栗縣經濟成長付出努力，但過去，相關的勞工產業工會始終都自食其力覓地辦公，更因受限場地，無法落實勞工相關服務工作。

苗栗縣長徐耀昌關心縣內勞工權益，為使廣大的勞工夥伴們能有優質、更具競爭力的職訓場所，特別指示勞青處積極覓地提供縣內工會使用，由於原本的縣福利中心在多年前停止營業後，原有場房閑置，徐耀昌於是指示研究修繕改建，設置全縣的勞動會館，讓相關主要工會全都納入，方便勞工權益服務推動。

勞動會館整修工程維期1年2個月完成，工程總經費約2千4百萬元，總樓地板面積330坪，共有2層樓，1樓提供給苗栗縣總工會、苗栗縣產業總工會、苗栗縣職業總工會及苗栗縣勞資關係協會等4個團體組織使用，2樓則設有勞資協調室、勞工職訓教室等，專供勞工職訓權益使用，讓苗栗縣勞工擁有自己的家。

27日上午，徐耀昌與立委徐志榮、縣議長鍾東錦等政要共同主持揭牌啟用典禮，徐耀昌表示，苗栗縣首棟勞工專有的勞動會館，設計理念就是以提升縣內勞動權益為前提，推動7大策略目標為核心，包括「保障勞保年金」、「提升勞動條」、「強化工會功能」、「維護職場安全」、「消弭就業歧視」、「加強性別平權」及「促進勞資和諧」等，縣府將與各勞動團體共同保障勞工權益而努力。