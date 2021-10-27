新南向合作再傳捷報！工研院與印度投資局26日簽署合作備忘錄（MOU），推動雙方新創生態系交流合作，建構印度台灣新創交流平台，台灣新創企業可透過此平台進軍擁有13.5億客戶的印度市場，同時串接近年火速崛起的印度新創能量，帶動產業創新轉型，孵化更多潛力企業。

工研院產業服務中心執行長劉佳明表示，工研院積極推動「2030技術策略與藍圖」，有系統打造前瞻創新產業科技，在此基礎上透過技術創新與研發成果，加值新創產品與服務，擴散產業效益。

同時，工研院亦持續匯聚技術、人才、資金、市場分析與業師輔導等全方位資源，極大化新創成功率。透過本次與印度簽署MOU，將為雙方新創開啟一條快速的交流通道，讓台灣新創團隊加速融合與拓展印度市場，同時也讓台灣成為印度新創團隊前進亞洲市場的重要合作夥伴。

印度投資局表示，此MOU將成為印台新創產業合作的契機，也是印度和台灣在所有產業領域成為夥伴關係的重要第一步，並強化「台灣硬體和印度軟體」的夥伴關係與提升合作效益。

該局並表示，印度是培育獨角獸企業和積極推動新創產業的國家，目前已擁有超過80000家新創企業，而台灣則在創新和競爭力方面的全球領導者，新創企業可到印度開發這個擁有13.5億客戶的市場，並能提供絕佳的供應鏈彈性，以面對不斷變化的全球市場。

經濟部中小企業處指出，台灣與印度雙邊貿易成長迅速，近兩年該處主辦的TAcc＋國際培訓課程徵件，印度有超過65家新創公司報名，連續兩年都有印度團隊入選此國際培訓課程，獲得輔導與來台的機會。

藉由辦理國際培訓課程，台灣新創團隊已提前與當地的印度理工學院、印度軟體協會、邦加羅爾的加速器與育成機構交流互動與合作，逐步建立台灣與印度新創合作交流的默契。