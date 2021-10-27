針對台積電到底來不來高雄投資，國民黨高市議員鍾易仲今（27）日質詢經發局長廖泰翔與台積電是否有聯絡窗口，但廖堅不鬆口，鍾狠酸「你該不會打電話給客服吧？」廖狂跳針回答，讓鍾酸「好像放錄音機」。兩人唇槍舌戰，也讓緊張的議會質詢，頓時增添「笑點」，在場議員、官員的嘴角不禁失守。

鍾易仲指出，中油五輕加速整治應該是為了台積電要來高雄做準備，全民都期待、歡迎台積電來，未料台積電10月14日法說會只宣布要去日本設廠，對於要不要來高雄隻字未提，投資客著急了、居民生氣了、我們不耐煩了。

高市議員鍾易仲今天與高市經發局長廖泰翔在議場唇槍舌戰，引發全場哄堂大笑。（柯宗緯攝）

鍾易仲直言，高市府對「台積電」這3個字是很敏感嗎？希望市政府給資訊對等，必須跟市民交代清楚。他問及廖泰翔，在台積電法說會後，有打電話關心嗎？有沒有固定聯繫的窗口？廖泰翔回應，針對國際級大廠招商都是他親自擔任專案經理，都可以用電話做相關談論，重要投資案都會電話追蹤。

高市經發局長廖泰翔不願鬆口台積電來不來高雄投資。（柯宗緯攝）

鍾易仲追問「局長算高雄市第3級，台積電對口層級到哪裡？」廖答「詳細細節在這邊不方便透露」。此話一出，鍾忍不住狠酸「你該不會打電話給客服吧」 現場哈哈大笑，鍾直言，照局長這樣子講，好像是打給客服，市民每個人都可以打給客服啦。

鍾易仲並問道「覺得台積電給我們的答覆對於整治進度、內容滿不滿意？」廖答：「我想針對投資案都有專人做協助，也有定期工作會議」，鍾直說「局長你這個不是剪下複製，好像放錄音機一樣ㄋㄟ，都講一樣的答案，第3個問題我還要不要問你」，廖立馬回「我還沒看到第3個問題」，全場頓時哄堂大笑，鍾也質詢到笑場直呼「我實在是⋯⋯」。