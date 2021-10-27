高雄城中城大火釀46死、41輕重傷，高市府在火災發生後啟動緊急應變措施，隨即協調旅館提供受災戶緊急安置，但市府考量旅館並非久住之處，目前由高市府都發局接手，透過「社會住宅包租代管」計畫，希望讓受災戶在最短時間內尋得合意的住所，並提供受災戶更安全平價的居住環境，目前已成功媒合5戶民眾，其餘住戶也陸續接洽看屋當中。

高市府都發局長楊欽富表示，城中城事件發生後，他們立即協調租賃服務商業同業公會業者，清點可提供安置的社會住宅包租代管物件，總計有113戶一般住宅及90戶出租旅館，合計203戶可供受災戶選擇，居民不需支付業者服務費，並可以市場行情8折或9折的租金承租房屋，市府也會提供弱勢戶租金補助。

第一件媒合成功的民眾表示，她與國小三年級的女兒一同住在城中城大樓，大火後失去住所，因女兒不想轉學重新適應，所以想在學區內尋找適合的租屋地。經過都發局與業者協助後，順利找到符合需求的物件，他們實際看屋後，就表示願意入住。

都發局住宅發展處長翁浩建說明，高市社會住宅包租代管計畫已有21戶看屋中，且已有5戶受災戶媒合成功，預計1周內會入住租屋處，房客能以市價租金8折或9折的價格承租社會住宅物件，符合經濟弱勢資格的民眾，更可享有5到7折租金補助優惠。此外，房東則可享稅賦優惠，同時可請領修繕費、保險費及公證費等補助。